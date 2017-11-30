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30 Kasım 2017 12:35

Ortak dersler için merkezî derslik

Uludağ Üniversitesi, bütün fakülte ve meslek yüksekokullarında verilen bazı ortak derslerin tek merkezde aynı anda verilmesini sağlamak için harekete geçti.

Ortak dersler için merkezî derslik

30 Kasım 2017 12:35


Üniversite yönetimi, bütün eğitim birimlerini ortak derslerde buluşturacak olan merkezî derslikler için çalışmalara başladı. 2019 yılı içerisinde hizmete hazır hale gelmesi planlanan merkezî derslikler, dersin özelliğine göre donatılmış olacağından, hem öğrencinin daha kaliteli eğitim almasını sağlayacak, hem de zaman ve mekândan tasarruf edilecek.


Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesi, “3. nesil üniversite” vizyonuna paralel olarak yeniden yapılanıyor. Bu yapılanmanın önemli ayaklarından biri olan “merkezî derslikler”, depreme karşı güvenli bulunmadığı için yıkılan Fen Edebiyat Fakültesi fen bilimleri binalarının yerine yapılacak.


Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, proje ve ihale süreçleri tamamlanan birçok yatırıma önümüzdeki günlerde start vereceklerini kaydetti.


Bodrum ve zemin kat dahil toplam dört katlı ve 30 bin 500 metrekare kapalı alana sahip merkezî derslik binasında ihtiyaca göre çeşitli büyüklük ve kapasitelerde 53 amfi, laboratuvarlar, öğretim üyesi odaları, idari birimler, toplantı odaları, öğrenciler için sosyal mekânlar, kafeterya ve mutfak alanları ile teraslar yer alacak.




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