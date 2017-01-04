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04 Ocak 2017 16:02

Ortaköy katliamcısı için alarmdaki polisten nefes kesen operasyon...(ÖZEL HABER)

Ortaköy katliamcısı için alarmdaki polisten nefes kesen operasyon...(ÖZEL HABER)

04 Ocak 2017 16:02

İstanbul Ortaköy’deki dünyayı sarsan katliamın ardından Bursa’da polise 3 gündür çekik gözlü şüpheli ihbarı yağıyor. Alarm durumuna geçen asayiş ekipleri, “dur” ihtarına uymayıp kaçan aracı nefes kesen bir kovalamaca ile yakaladı. Araçta tüfek, silah ve uyuşturucu ele geçirilirken, silah ve uyuşturucuları iç çamaşırına saklayan bayan zanlının oyununu bayan özel güvenlikçi bozdu.
Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne şehrin bir çok noktasından çekik gözlü şüpheli ile ilgili ihbar yağıyor. Terörle Mücadele, Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri ihbarları titiz bir şekilde değerlendiriyor.
Merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi’nde biri bayan 5 kişinin içinde bulunduğu otomobil de yunus ekiplerini alarma geçirdi. Polisin “dur” ihtarına uymayan araçtakiler kaçarak izlerini kaybettirmek istedi. Nefes kesen kovalamaca sonunda kaza yapan zanlılar Namık Kemal Mahallesi Bursa Büyükşehir Belediye binası yanında kıskıvrak yakalandı. Motosikletli timler, zanlıları yere yatırıp etkisiz hale getirirken, araçta bir pompalı tüfek, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Polisler, bayan memur olmadığı için ilk etapta bayan zanlıyı arayamadı. Yerde yatarken silahı iç çamaşırına sakladığı anlaşılan ve görüntülere yansıyan bayan zanlı için yakındaki Büyükşehir Belediye binasından bayan özel güvenlik görevlisi istendi. Bayan güvenlikçi tarafından aranan kadın zanlının iç çamaşırında bir silah, sütyeninde ise bir miktar uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan 5 kişi detaylı sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, vatandaşlar da polisin operasyonunu bir film sahnesi gibi izlediler.



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