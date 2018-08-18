Dün akşam saatlerinde Bursa’nın İnegöl ilçesi Mezit-7 mevkiinde tırın deposundan dökülen mazot nedeniyle kayak pistine dönen karayolunda 34 araç çarpıştı. Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 15 kişi ise yaralandı. Yaralılardan 12’si İnegöl Devlet Hastanesinde 3 kişi ise özel bir hastanede tedavi altında alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri kazaya neden olduğu iddia edilen tır sürücüsü Y.S.’yi gözaltına aldı. Y.S. jandarmadaki ifadesinde İnegöl’e doğru seyir halindeyken kazayı gördüğünü ve durmak istediği sırada aracının kayıp bariyere vurduğunu, kazanın kendi aracından dökülen mazot yüzünden olmuş olamayacağını bu yüzden suçlamaları kabul etmediğini söylediği öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından sağlık kontrollerin ardından adliye sevk edilen Y.S. tutuklandı. Kazada 41 yaşındaki Mehtap Soylu hayatını kaybederken 15 kişide yaralanmıştı.