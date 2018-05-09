Ortaokullu öğrencilerden kan ve kök hücre bağışı

Bursa’da Yıldırım ilçesinde bulunan Nuri Erbak Ortaokulu, Türk Kızılayı Bursa iş birliği ile kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenledi.

Nuri Erbak Ortaokulu’nda düzenlenen organizasyona okul velileri, öğretmenleri ve bölgede yaşayan vatandaşlar bağışçı olarak destek verdi.

Okul müdürü Engin Yazar, düzenledikleri kan ve kök hücre bağışı kampanyasıyla ilgili olarak; kan ve kök hücrenin önemli ve her zaman güncel bir sağlık konusu olduğunu, insanlara umut olma ve hayat kurtarma bilincini aşılamayı amaçladıklarını belirtti. Yazar; “ Nuri Erbak Ortaokulu Ailesi olarak, öğretmenlerimizle, velilerimizle, personelimizle birlikte vatandaşlarımızı bu sosyal görevi yerine getirmeye davet ettik. Camilerimizden duyuru yapıldı.

Kampanyamıza veli ve öğretmenlerimizin yanı sıra bölge esnafımızdan, çevredeki okullarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından ve siyasi partilerden de destek geldi. Organizasyonun düzenli işleyişinde Okulumuz Rehber Öğretmeni Berna Zerenoğlu ve Okul Aile Birliği Başkanı Hülya Yağız ve yönetim kurulu üyeleri de büyük destek ve katkı sundular. Bağışçılarımız başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Okul Aile Birliği Başkanı Hülya Yağız da, öncelikli olarak anne ve babaların bağışçı olarak çocuklarına örnek olması gerektiğine dikkat çekerek “anne babasının kan verdiğini gören öğrencilerde, kan verme bilinciyle birlikte, yardımlaşma ve paylaşma duygusu da gelişecektir. Örnek olmaya devam etmeliyiz” dedi.

Nuri Erbak Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri de Nuri Erbak Ortaokulu’na gelerek ilk defa kan ve kök hücre bağışçısı oldular.

Yapılan tahliller neticesinde çeşitli sağlık sorunları nedeniyle kanı alınmayan çok sayıdaki gönüllünün bağışçı olamadığı için üzüldüğü görüldü. Bir günlük kampanyanın sonucunda, 73 kök hücre, 64 ünite kan bağışı alınırken, 30 red oldu.

Kan ve kök hücre verme işleminin ardından bağışçılara soda ve bisküvi ikramının yanı sıra Türk Kızılayı logolu kahve fincanı hediye edildi.

Kampanya bitiminde verimli bir çalışma yaptıklarını belirten Kök Hücre Kazanım Sorumlusu Ramazan Çiçek ve Kan Alma Sorumlusu Alime Toklu Ayaz da duydukları memnuniyeti dile getirdi.