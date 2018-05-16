Osman Ak, engelli çocuklarla bir araya geldi

Dünya Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında, Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Bursa Çevik Kuvvet Merkezinde engelli çocuklarla bir araya geldi. Etkinlikte polis kıyafeti giydirilen engelli çocuklar motosiklet ve Toma’ya bindirildi. Engelli çocuklar etkinlikte oldukça eğlenceli anlar yaşadı.

Etkinlikte toplamda yüz çocuk Özel Harekât Polislerinin kullandığı zırhlı araç ve Toma’ya binerek gezinti yaptı. Etkinlikte çocuklara meyve suyu ve yiyecek ikramında bulunuldu. Daha sonra engelli çocuklar etkinlik alanında otobüslerine binerek ayrıldılar.