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11 Eylül 2017 12:48

Osmangazi ailesi piknikte buluştu

Osmangazi Belediyesi personeli, her yıl düzenlenen geleneksel aile pikniğinde bir araya gelerek moral depoladı.

Osmangazi ailesi piknikte buluştu

11 Eylül 2017 12:48


Osmangazi Belediyesi’nin personel pikniği bu yıl Ovaakça İncir Festivali’nin düzenlendiği mesire yerinde yapıldı. Belediyeye ait araçların yanı sıra kendi özel araçlarıyla da mesire alanına gelen Osmangazi Belediyesi çalışanları, kendileri için hazırlanan yiyecek ve içeceklerini aldıktan sonra piknik alanında aileleriyle birlikte mangal yakıp oyunlar oynadı. Pikniğe gelen çocuklar, dağıtılan uçurtmaları uçururken, büyükler ise kendi aralarında oyunlar oynayarak yorgunluklarını attı. Gün boyu mangalların yanıp çeşitli oyunların oynandığı, semaverde çayların demlenip keyifle yudumlandığı piknikte belediye personeli enerji depoladı.




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