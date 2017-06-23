Osmangazi Bayrama Hazır

Ramazan Bayramı’nda belediyecilik hizmetlerinin aksamaması ve vatandaşların olası şikayetlerine cevap verebilmek için Osmangazi Belediyesi ekipleri 24 saat nöbetleşe görev yapacak. Zabıta, Park-Bahçeler, Temizlik İşleri ile Fen İşleri Müdürlükleri, bayram süresince vatandaşlara hizmet verecek.

Ramazan ayı süresince pide fırınları ile pastane ve tatlı salonlarını denetleyerek uygunsuz olan iş yerleri hakkında uyarı ve işlemler yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bayram hazırlıkları sürecinde de kaldırım işgalleri ve seyyar satıcıların satış alanının belirlenmesi gibi pek çok konuda gerekli düzenlemeleri yaptı. Zabıta Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren motorize, mobil, sivil ve resmi ekipler, dilenci, seyyar satıcı, işportacı gibi olumsuzluklara karşı tedbirler alırken, vatandaşın alışveriş yaptığı işletmelerde rutin denetlemelerin dışında, satışa sunulan ürünler ve satış ortamlarında denetimlerini sürdürecek.

Temizlik İşleri Müdürlüğü, çevre temizliğinin sağlanması için bayram süresince mesai halinde olacak. Ekipler, özellikle mezarlık ziyaretleri ve alışveriş merkezlerinde yaşanacak yoğunluğu dikkate alarak, bu bölgelerin çevresinde görev alacak. Süpürme ve yıkama araçlarıyla birlikte 24 saat çalışacak olan ekipler bayramın 3 günü görev yaparak ilçenin temiz kalmasını sağlayacak.

Fen İşleri Müdürlüğü, bayram süresince olabilecek aksaklıklara karşı tedbir amacıyla Acil Müdahale Ekibini bayram süresince hazır tutacak. Sağlık İşleri Müdürlüğü, bayramı boyunca vatandaşa yönelik cenaze hizmetlerini aksatmadan sürdürürken, Veteriner İşleri Müdürlüğü de, bayramda sokak hayvanlarının toplanması ve yaralı hayvanlara acil müdahalede bulunulabilmesi adına 3 kişilik ekip görev yapacak. Ayrıca arefe günü de dahil olmak üzere 4 gün süresince 1 nöbetçi sağlık teknikeri ve 1 yardımcı personel Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde bulunan hayvanların bakımını yürütecek. Park-Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de olası su patlamaları, ağaç budama, parklardaki elektrik arızalarına karşı bayram süresince görev yapacak.

Vatandaşlar, her türlü sorun ve ihtiyaçları için 444 16 01 ve 270 70 00 No’lu Çağrı Merkezi’ni arayabilecekler.