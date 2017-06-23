Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 16:50

Osmangazi Bayrama Hazır

Osmangazi Belediyesi, vatandaşların Ramazan Bayramı’nı huzur ve güzellik içerisinde geçirmesi için tüm önlemleri alıp, hazırlıklarını günler öncesinden tamamladı.

Osmangazi Bayrama Hazır

23 Haziran 2017 16:50


Ramazan Bayramı’nda belediyecilik hizmetlerinin aksamaması ve vatandaşların olası şikayetlerine cevap verebilmek için Osmangazi Belediyesi ekipleri 24 saat nöbetleşe görev yapacak. Zabıta, Park-Bahçeler, Temizlik İşleri ile Fen İşleri Müdürlükleri, bayram süresince vatandaşlara hizmet verecek.


Ramazan ayı süresince pide fırınları ile pastane ve tatlı salonlarını denetleyerek uygunsuz olan iş yerleri hakkında uyarı ve işlemler yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bayram hazırlıkları sürecinde de kaldırım işgalleri ve seyyar satıcıların satış alanının belirlenmesi gibi pek çok konuda gerekli düzenlemeleri yaptı. Zabıta Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren motorize, mobil, sivil ve resmi ekipler, dilenci, seyyar satıcı, işportacı gibi olumsuzluklara karşı tedbirler alırken, vatandaşın alışveriş yaptığı işletmelerde rutin denetlemelerin dışında, satışa sunulan ürünler ve satış ortamlarında denetimlerini sürdürecek.


Temizlik İşleri Müdürlüğü, çevre temizliğinin sağlanması için bayram süresince mesai halinde olacak. Ekipler, özellikle mezarlık ziyaretleri ve alışveriş merkezlerinde yaşanacak yoğunluğu dikkate alarak, bu bölgelerin çevresinde görev alacak. Süpürme ve yıkama araçlarıyla birlikte 24 saat çalışacak olan ekipler bayramın 3 günü görev yaparak ilçenin temiz kalmasını sağlayacak.


Fen İşleri Müdürlüğü, bayram süresince olabilecek aksaklıklara karşı tedbir amacıyla Acil Müdahale Ekibini bayram süresince hazır tutacak. Sağlık İşleri Müdürlüğü, bayramı boyunca vatandaşa yönelik cenaze hizmetlerini aksatmadan sürdürürken, Veteriner İşleri Müdürlüğü de, bayramda sokak hayvanlarının toplanması ve yaralı hayvanlara acil müdahalede bulunulabilmesi adına 3 kişilik ekip görev yapacak. Ayrıca arefe günü de dahil olmak üzere 4 gün süresince 1 nöbetçi sağlık teknikeri ve 1 yardımcı personel Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde bulunan hayvanların bakımını yürütecek. Park-Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de olası su patlamaları, ağaç budama, parklardaki elektrik arızalarına karşı bayram süresince görev yapacak.


Vatandaşlar, her türlü sorun ve ihtiyaçları için 444 16 01 ve 270 70 00 No’lu Çağrı Merkezi’ni arayabilecekler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:10
  • Güneş :05:28
  • Öğle :13:17
  • İkindi :17:16
  • Akşam :20:45
  • Yatsı :22:43
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!