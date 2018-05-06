Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar:

Eğridereliler Kültür ve Dayanışma Derneği, 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılan Başkan Dündar, vatan ve bayrağın kıymetini en iyi bilenlerin göçmen vatandaşların olduğuna dikkat çekerek, “15 Temmuz’da bu bayrağı hedef alan hainlere hep birlikte bu cevabı verdik” diye konuştu.

1996 yılında Batı Trakya Derneği, Rumeli Derneği ve Bal-Göç olmak üzere sadece 3 derneğin olduğunu hatırlatan Dündar, “O günden bu yana, kültür treninin uzun yolculuğunun bereketiyle derneklerimiz çoğaldı. Şu anda Bulgaristan’da ilçelerin dışında birçok köyün derneği var. Bu konu eleştirilir veya takdir edilir. Fakat, her dernek kendi yönetimini kurar, sadece bir merkezden değil, çok merkezden birçok kişi kendi bölgesiyle ilgili konularda fikirlerini, düşüncelerini ve emeğini katarsa, sorunlarla ilgilenenler çoğalmış olur. Eğridereliler Derneği’nin kongresinde, Pazar günü olmasına rağmen bu kadar kişinin burada toplanması çok güzel bir şey. Bu davaya, hizmet vermenin en güzel göstergesidir” dedi.

“Bu devlet ve millet bize sahip çıktı”

Batı Trakya ve Rumeli derneklerinde yıllardır hep sorunların, dertlerin konuşulduğunun altını çizen Başkan Dündar, “Tüm toplantılarımızda hep sorunlar, dertler vardı. Çünkü, biz dışarıdan gedik ve en başta idari sorunlarımız vardı. Ekonomik sorunları, bizim insanımız alın teriyle aşmıştır. Bugün geldiğimiz noktada, işin içinden gelen biri olarak net söylüyorum ki, Bulgaristan göçmeni olsun, Batı Trakyalı olsun Türk kökenli hiçbir soydaşımızın Türkiye’de sorunu yok. 1996 yılından beri bu dertlerle dertlenen biri olarak söylüyorum. Birçok Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı kardeşimiz, bizlerden daha fazla hak elde ettiniz diyor. Elhamdülillah. Bu devlet, bu millet bize sahip çıkıyor. Bunlarda tabi ki, derneklerimizin de büyük katkısı var. Bundan sonraki süreçte derneklerimiz kendisine sahip çıkacak. Asıl önemlisi; bayrağına ve ülkesine sahip çıkacak. Bu bayrağın kıymetini en iyi biz biliriz. 15 Temmuz’da bu bayrağı hedef alan hainlere hep birlikte bu cevabı verdik. Allah sizlerden razı olsun” diye konuştu.

“Temsil istiyorsan daha fazla aday olmalı”

Türkiye olarak yeni bir seçim sürecine girdiğimizi kaydeden Dündar, “Seçim süreçleri bir şenliktir. Bu seçimlerde Batı Trakya ve Rumeli camiasından daha fazla adayımız olmalıydı. Her partide en az 5’er tane bu camiadan milletvekili aday olması lazımdı. Temsil olmasını istiyorsak, için biz işin içinde olmalıyız. İşin içine girmeden olmaz. Dertleri de bilen bizi, dertlere derman olan da biziz” ifadelerini kullandı.