Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Osmangazi İlçe Ufuk Cömez, AK Parti Bursa Milletvekili Adayı Refik Özen’in de katıldığı mitingde Emek halkına hitap etti. AK Parti kadrolarının sadece seçim zamanı değil her zaman halkın yanında olduğunu ifade eden Başkan Dündar, “Gittiğimiz her mahallede, cadde ve sokakta vatandaşlarımızdaki heyecanı görüyoruz. Emek’te bu coşku tavan yapmış durumda. Emek, 24 Haziran seçimleri için kararını vermiş. 16 yılda, 12 seçim yaşadık ve halkımız sayesinde hepsinden zaferle ayrıldık. Emek’teki bu coşku bizlere 24 Haziran’daki müjdeyi veriyor. Emek halkı, 24 Haziran’da sandıkta AK Parti için oy patlaması yaşatacağız diyor ve zaferin habercisi oluyor. Bizler hizmet üretiyoruz ve bu hizmetlerimizin karşılığı olarak sizlerden oy talep ediyoruz. Her seçimde halkımız yapılan hizmetleri gördü ve bu hizmetlerin karşılığında oyları ile bizleri ödüllendirdi” dedi.

AK Parti kadrolarının hem yerelde hem de genel de Türkiye tarihinde yapılmamış projeleri hayata geçirdiğini belirten Başkan Dündar, “Osmangazi tarihinin görülmemiş bütçeli dev projelerini hayata geçiriyoruz. AK Parti hükümeti de Türkiye’yi yeniden inşa ediyor. Dünyada yapılan büyük yatırımlara bakıldığında 6 tanesinin Türkiye’de olduğunu görüyoruz. Bunlar, Marmaray, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 3. Havalimanı, Kanal İstanbul gibi dünyaya meydan okuyan projeler. İşte tüm bu yatırımlar ve hizmetler istikrarlı yönetim sayesinde oluyor. Yapılan eserlerden, bu ülke düşmanları rahatsız. Bu ülkenin bu milletin alın terini artık kimseye yedirmiyoruz. Dış güçler Türkiye’nin büyümesinden rahatsızlık duyarken, bu durumdan rahatsız olan bir kesim daha var o da içimizdeki İrlandalılar. 24 Haziran, içimizdeki İrlandalılarla birlikte devletimize, milletimize, bayrağımıza ve vatanımıza hedef alan tüm güçlere karşı zafer kazanacağımız bir tarih olacak. Hizmet için, tek bayrak, tek devlet, tek millet ve tek vatan için durmak yok yola devam diliyoruz. Vakit Osmangazi, vakit Bursa ve vakit Türkiye vaktidir” diye konuştu.