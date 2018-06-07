Osmangazi Belediye Meclisi iftarda buluştu

Osmangazi Belediye Meclis Üyeleri, haziran ayı olağan meclis toplantısının ardından Başkan Mustafa Dündar’ın verdiği iftar yemeğinde hep birlikte oruç açtı. Sümbüllü Bahçe Konağı’nda verilen iftar yemeğine meclis üyeleri aileleriyle birlikte katıldı. İftar sofrasında belediye meclisindeki mesai arkadaşlarıyla sohbet eden Başkan Dündar, “Birlik ve beraberlik duygularının yaşandığı ramazan ayında sizlerle aynı sofrayı paylaşmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Osmangazi, büyük bir aile. Bugün Osmangazi Belediyesi başarılı işlere imza atıyorsa bunda birlik olmamızın çok büyük bir katkısı var. İftar yemeğinde bir araya gelerek bu gücümüzü bir kere daha hissetmiş olduk. Meclis üyelerimiz ve ailelerine teşekkür ediyorum” dedi.

Yemeğe katılan meclis üyeleri de böyle bir organizasyonun kendilerini onurlandığını belirterek Başkan Dündar’a teşekkür etti.