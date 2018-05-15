Osmangazi Belediye personeli filede stres attı

Osmangazi Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen birimler arası voleybol turnuvası sona erdi. Personel arasındaki kaynaşma ve dayanışmanın artırılması, çalışanları spora teşvik etmek amacıyla düzenlenen turnuvanın final maçı büyük heyecana sahne oldu. Dikkaldırım Spor Salonu’nda 2-14 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuvaya 6 takım katıldı. İki ayrı grupta oynanan maçlar sonunda gruplarında ilk ikiye giren takımlar yarı finalde karşı karşıya geldi. Yarı finale yükselen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, İşletme ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Ulaşım Müdürlüğü arasında çapraz eşleşmeler sonucu oynanan maçlar sonunda Zabıta Müdürlüğü ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü finale yükseldi. Büyük bir heyecanın yaşandığı turnuvada şampiyonluk kupasını, finalde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nü 2-0 yenen Zabıta Müdürlüğü kazandı.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Akan, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Beytullah Seferler ve Zabıta Müdürü Erhan Altıparmak tarafından verildi. Karşılaşma sonunda büyük sevinç yaşayan Zabıta Müdürlüğü takımı, şampiyonluğunu davul zurna eşliğinde oynayarak kutladı.