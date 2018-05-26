Osmangazi Belediyesi Ekipleri Sel Bölgesinde

Aniden bastıran şiddetli yağmur sonrası meydana gelen selden en çok etkilenen yerler, Hüdavendigar ve Dikkaldırım Mahalleleri oldu. Şehrin yüksek kesimlerinde yağan şiddetli yağmurla birlikte dereler taşarken, sel felaketinin gerçek yüzü gündüz ortaya çıktı. Selin hemen ardından akşam saatlerinde bölgede incelemelerde bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bugün de ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi. Ev, iş yerleri ve araçları sel sularından zarar gören vatandaşlarla görüşen Başkan Dündar, mağduriyetlerin kısa sürede giderileceğini söyledi. Belediye ekiplerinin, dün geceden beri hiç ara vermeden çalıştığını belirten Dündar, belediyenin bütün imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.

Sel sularının sokaklara getirdiği enkaz yığınları, belediye ekiplerinin özverili çalışması sonrasında temizlendi. Ayrıca, alt katlardaki evlerde kullanılmaz hale gelen eşyalar da belediye ekipleri tarafından kamyonlarla taşındı.

Osmangazi Belediyesi, selden zarar gören vatandaşların oruçlarını açabilmeleri için Hüdavendigar Mahallesi’nde iftar çadırı kurdu.