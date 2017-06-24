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24 Haziran 2017 10:55

Osmangazi Belediyesi İftariyelik Dağıttı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Ramazan Bayramı için alışverişe çıkan vatandaşlara ve çarşı esnafına iftariyelik dağıtarak bayramlarını kutladı.

Osmangazi Belediyesi İftariyelik Dağıttı

24 Haziran 2017 10:55


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, her Ramazan Bayramı öncesi olduğu gibi bu Ramazan ayının son iki gününde de bayram alışverişine çıkan vatandaşların oruçlarını açabilmeleri için iftariyelik dağıttı. İlk olarak Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ni gezerek esnafın Ramazan Bayramı’nı kutlayan Dündar, iftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte alışverişe çıkan vatandaşlara 4 bin iftariyelik dağıttı. Gerçekleştirilen iftariyelik dağıtımında Mustafa Dündar ve Belediye Başkan Yardımcıları, vatandaşlara içerisinde soğuk sandviç, meyve suyu, su ve hurma olan kumanyalardan verdi.


İftariyelik dağıtımında vatandaşların bayramlarını kutlayan Dündar, "Bayram alışverişi telaşında olan vatandaşlarımızın ve esnafımızın oruçlarını açmalarında sıkıntı yaşamamaları için her yıl olduğu gibi bu yıl da iftariyelik kumanya dağıttık. Bir yandan halkımızla bayramlaşıp, bir yandan da bayram alışverişi tatlı bir telaş içindeki vatandaşlarımıza oruçlarını açabilmeleri için kumanya dağıtıyoruz. Belediye olarak her alanda halkla beraber halk için hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu vesileyle halkımızın mübarek Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” dedi.




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