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16 Temmuz 2018 15:11

Osmangazi Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıktı

Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, 2018 yılının ilk 6 ayında bin 573 sokak hayvanına bakım ve sağlık hizmeti verdi.

Osmangazi Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıktı

16 Temmuz 2018 15:11


Sokak hayvanları için 11 yıldır faaliyet gösteren Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, 2018 yılının ilk 6 ayında bin 573 sokak hayvanına kucak açtı. Can dostların en büyük destekçisi olmaya devam eden merkezde sokak hayvanlarının kontrol ve tedavileri yapılıp, kısırlaştırma ve aşı işlemleri yerine getirilerek doğal ortamlarında sağlıklı yaşamaları sağlandı.


Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde 2018 yılında şu ana kadar 735 sokak hayvanına da kısırlaştırma ameliyatı yapıldı. Bin 420 hayvan koruyucu hekimlik hizmetinden faydalanırken, 181 sokak hayvanı ise kısırlaştırılmış ve aşılamaları yapılmış olarak sahiplendirildi. Osmangazi Belediyesi tarafından engelli vatandaşların tedavilileri için gerçekleştirilen engellilere yönelik at biniş programında 896 adet biniş gerçekleştirildi. Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ni 6 aylık süreçte 10 bin 888 vatandaş ziyaret etti.




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