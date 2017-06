Ramazan ayı ve yaklaşan bayram öncesi fırın, tatlı imalathanesi gibi gıda satış noktalarına yönelik denetimlerini artıran Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, her gün 8 bölgede ortalama 70 noktaya denetim gerçekleştiriyor. Merdiven altı imalat ve usulsüz satış yaptığı tespit edilen kişi ve kurumlar hakkında da gerekli cezalar yazıyor.

Bir ihbar üzerine Gülbahçe Mahallesi’nde bir depoya giden ekipler, İlçe Tarım Müdürlüğü Gıda Sağlığı denetim ekipleri ile birlikte yaptıkları denetimde tespit ettikleri tarihi geçmiş ürünleri imha ederken, iş yeri sahibine de ceza kesti. Osmangazi’de halkın sağlığı ile oynanmasına kesinlikle müsaade etmeyeceklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Vatandaşımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Zabıta Müdürlüğümüz’e bağlı ekipler, başta gıda olmak üzere tüm işletmelere yönelik ruhsat, üretim izin belgesi, gıda sağlığı ve hijyen gibi konularda her gün düzenli şekilde denetim gerçekleştirmektedir. Yapılan denetimlerde, insan sağlığını tehdit eden ya da hileli ürün sattığı belirlenen işletme ve sahipleri hakkında gerekli yasal işlemler anında yapılıyor. Gıda başta olmak üzere her türlü imalat ve satış yapan esnaf ve vatandaşımızı kaçak ve hileli mal üretip satmamaları konusunda bir kez daha uyarmak istiyorum. Halkımıza da, bu tür kişi ya da işletmeleri derhal bize bildirmelerini istiyorum” dedi.