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17 Ağustos 2018 12:28

Osmangazi Belediyesi’nden ABD’ye boykot

Osmangazi Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ürünlerine karşı yaptığı boykot çağrısına destek vererek, yatırım ve hizmet odaklı çalışma için Amerikan menşeli ürünleri kullanmama kararı aldı.

Osmangazi Belediyesi’nden ABD’ye boykot

17 Ağustos 2018 12:28


ABD’nin Türkiye’ye yönelik başlattığı ekonomik saldırının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “ABD’nin ürünlerine boykot uygulayacağız.” çağrısına Osmangazi Belediyesi’nden destek geldi. Boykot kararının ardından Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın talimatı ile ilk iş olarak Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün 2018 yılı planlanmasında yer alan ABD menşeili yeni yazılım ve donanım ürünlerinin satın alınmasını durdurdu. Yaklaşık 1 milyon TL olan ABD menşeili bu ürünlerin satın alınması teknik şartname aşamasında iptal edildi.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, alınan bu kararın millî seferberliğe katkı sağlamak maksadıyla uygulanmaya başlandığı belirterek, Türkiye ekonomisine yönelik gerçekleşen spekülatif saldırılara verilecek en güzel cevabın milletçe daha çok kenetlenmek olduğu söyledi. Başkan Dündar, “ABD’nin ekonomik yaptırımlar üzerinden, ülkemizi zayıflatma çabaları yine boşa çıkacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da belirttiği gibi maruz kaldığımız ekonomik saldırının arkasında başka niyetler vardır. Cumhurbaşkanımızın boykot çağrısına biz de destek veriyoruz. Maksadımız ülkemizde yerli malı tüketimin artırılmasını sağlamaktır” dedi.




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