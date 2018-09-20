Osmangazi Belediyesi'nden Kıbrıs gazisine yeni ev

Osmangazi Belediyesi, Kıbrıs barış harekâtında gazi olan 65 yaşındaki Hayrettin Çifti'nin harabe haldeki evini yıkarak yerine yeni bir ev inşa etti.

Osmangazi Belediyesi, Gaziler Günü'nde Kıbrıs gazisi Hayrettin Çifti'ye hayatının mutluluğunu yaşattı. Kıbrıs barış harekâtında bacağından yaralanan ve ayağında platin bulunan Hayrettin Çiftçi, 2001 yılında eşinin vefatının ardından yaşadığı travmadan dolayı psikolojisi bozuldu. 31 yaşındaki oğlu Ferdi Çiftçi ile birlikte Çeltik Mahallesi'ndeki harabe hâldeki tek odalı evde kalan Hayrettin Çiftçi'ye Osmangazi Belediyesi yardım eli uzattı.

“Belediyem Benimle” ekibinin yaptığı mahalle ziyareti sırasında ulaştıkları gazinin durumundan haberdar olan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Hayrettin Çiftçi'ye yeni bir ev yapılması talimatını verdi. Çiftçi'nin tek odalı evi yıkılarak yerine 110 metrekare büyüklüğünde 3 odalı yeni bir ev inşa edildi. Baştan aşağı eşyaları da yenilenen ev, Gaziler Gününde Hayrettin Çifti'ye teslim edildi.

Başkan Mustafa Dündar, bu ülkenin şehitler ve gazilerle sayesinde ayakta kaldığını belirterek, “Gazilerimiz ve şehitlerimiz ülkemizi korumak için canlarını fedâ etmekten çekinmemişlerdir. Kıbrıs gazisi Hayrettin Çiftçi amcamıza yardım etmek bizim vefa borcumuzdur. Bizler her zaman gazilerimizin ve şehit ailelerimizin yanındayız” dedi.

Yeni evine kavuşarak büyük mutluluk yaşayan Kıbrıs gazisi Hayrettin Çiftçi, desteklerinden ve yardımlarından dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti.