Osmangazi camilerin çevrelerini güzelleştiriyor

Belediye ekipleri Kemerçeşme Mahallesi’nde inşaat çalışmaları sona eren Kemerçeşme Hacı Adem Camii’ni daha da güzelleştirmek için çevre düzenleme çalışması başlattı.

Hayırsever iş birliğiyle inşa edilen Kemerçeşme Hacı Adem Camii’nin yapımı tamamlandı. Osmangazi Belediyesi, çevre düzenlemesi başlattı. Caminin daha kullanışlı olması ve cemaate namaz giriş ve çıkışlarında oturup sohbet edebilecekleri bir alan kazandırmak için yürütülen çalışma ile cami etrafının zemini yenilenecek. Yeşillendirme çalışmaları ve oturma gruplarının yerleştirilmesi ile cami çevresi meydan haline getirilecek ve Kemerçeşme Mahallesi’ne yeni bir sosyal donatı alanı kazandırılacak. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçe sınırları içerisinde yer alan bütün camilere hizmet götürdüklerini ifade ederek, “Mahalle sakinlerinin talebi doğrultusunda eski ve ihtiyaca cevap vermeyen Kemerçeşme Merkez Camii’ni yıkarak, yerine 400 metrekare alan üzerinde modern bir cami inşa edildi. Bizler, daha önce yapılan istimlâkler ile camimizin çevresini açıp, vatandaşlarımızın buluşacağı bir meydan inşa etmiştik. Hayırsever vatandaşlarımızın da desteği ile yenisi inşa edilen Kemerçeşme Hacı Adem Camii’nin çevresinin daha modern hale getirilmesi adına yeni bir çalışma başlattık. Mahallemize nefes aldıracak sosyal donatı alanı kazandıracağız. Yapılaşmanın yoğun olduğu mahallelerimizde böyle sosyal donatı alanlarına ihtiyaç çok büyük. Hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Mahalle sakinleri için hayırlı olsun" dedi.