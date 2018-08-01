Diğer
Kategoriler
01 Ağustos 2018 11:01

Osmangazi camilerin çevrelerini güzelleştiriyor

Osmangazi Belediyesi, manevî değerlerinin yanında mahalle halkı için buluşma noktası olan camilere yönelik hizmetlerini sürdürüyor.

Osmangazi camilerin çevrelerini güzelleştiriyor

01 Ağustos 2018 11:01

Belediye ekipleri Kemerçeşme Mahallesi’nde inşaat çalışmaları sona eren Kemerçeşme Hacı Adem Camii’ni daha da güzelleştirmek için çevre düzenleme çalışması başlattı.


Hayırsever iş birliğiyle inşa edilen Kemerçeşme Hacı Adem Camii’nin yapımı tamamlandı. Osmangazi Belediyesi, çevre düzenlemesi başlattı. Caminin daha kullanışlı olması ve cemaate namaz giriş ve çıkışlarında oturup sohbet edebilecekleri bir alan kazandırmak için yürütülen çalışma ile cami etrafının zemini yenilenecek. Yeşillendirme çalışmaları ve oturma gruplarının yerleştirilmesi ile cami çevresi meydan haline getirilecek ve Kemerçeşme Mahallesi’ne yeni bir sosyal donatı alanı kazandırılacak. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçe sınırları içerisinde yer alan bütün camilere hizmet götürdüklerini ifade ederek, “Mahalle sakinlerinin talebi doğrultusunda eski ve ihtiyaca cevap vermeyen Kemerçeşme Merkez Camii’ni yıkarak, yerine 400 metrekare alan üzerinde modern bir cami inşa edildi. Bizler, daha önce yapılan istimlâkler ile camimizin çevresini açıp, vatandaşlarımızın buluşacağı bir meydan inşa etmiştik. Hayırsever vatandaşlarımızın da desteği ile yenisi inşa edilen Kemerçeşme Hacı Adem Camii’nin çevresinin daha modern hale getirilmesi adına yeni bir çalışma başlattık. Mahallemize nefes aldıracak sosyal donatı alanı kazandıracağız. Yapılaşmanın yoğun olduğu mahallelerimizde böyle sosyal donatı alanlarına ihtiyaç çok büyük. Hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Mahalle sakinleri için hayırlı olsun" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
33
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç