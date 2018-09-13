Osmangazi, can dostlara sahip çıkıyor

Ekipler ayrıca, hayvanların aç kalmaması için beslenme odaklarına ve belirli bölgelere kuru mama bıraktı.

Osmangazi Belediyesi, can dostların sağlığı ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Uludağ oteller bölgesinde yol boyunca karşılaştıkları tüm köpeklere iç ve dış parazite karşı etkili olan ilaçlardan verdi. Sosislerin içine yerleştirilen ilaçlar, köpekleri uyuz, pire, kene gibi dış parazitlere, şerit ve kelebek gibi iç parazitlere karşı koruyarak sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlayacak.

Ekipler, ayrıca kış dönemindeki zorlu hava şartlarında hayatlarını sürdüremeyecek olan yavru köpekleri anneleri ile birlikte alarak Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ne getirdi. Güçten düşmüş, yaşlı, yaralı, hasta köpekler de tedavi ve bakımlarının yapılması için toplanarak barınağa getirilen can dostların, aç kalmaması için ise Uludağ yolundaki belli noktalara mama bırakıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yaklaşan kış mevsimi öncesi sahipsiz hayvanların sağlıklı bir yaşam sürmesi ve aç kalmamaları için çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Başkan Dündar, “Dünyamızdaki tüm canlılara karşı sorumluluklarımız olduğunun bilincindeyiz. Sokak hayvanlarını hastalıklara karşı korurken, hayvandan insana bulaşacak hastalıkların da önüne geçmiş oluyoruz” diye konuştu.