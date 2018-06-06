Osmangazi en yaşanabilir ilçeler arasında

Osmangazi Belediyesi haziran ayı olağan meclis toplantısı, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin görüşülmesinden önce Başkan Dündar, mayıs ayında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin meclis üyelerine bilgiler verdi.

Geçtiğimiz hafta Bursa’da yaşanan sel felaketine değinen Dündar, “Özellikle Hüdavendigar Mahallemiz, bu sel felaketinden en çok zarar gören yerlerden biri oldu. Olayın hemen ardından bölgeye giderek çalışmalara başladık. Ekiplerimiz sabaha kadar aralıksız fedakarca çalıştı. Hasar tespitleri yapıldı, zararlar karşılandı. Allah daha büyük felaketlerden saklasın” dedi. MHP Grup Sözcüsü Cemil Aydın da sel felaketinin hemen sonrasında olay yerine giderek çalışmaları yakından takip etmesinden dolayı Başkan Dündar’a teşekkür etti.

Başkan Dündar, yapıla hizmetler ve hayata geçirilen projelerle Osmangazi’nin en yaşanabilir ilçeler arasında yer aldığını belirtti. REIDIN araştırma firması tarafından gerçekleştirilen ilçe ve mahallelerin yaşanabilirliklerini ortaya koyan sosyo-ekonomik derecelendirme çalışması sonuçlarını açıklayan Dündar, “Osmangazi, Türkiye’de 81 il ve 258 ilçe arasında en yaşanabilir ilk 20 ilçesi arasında yer aldı. Bu başarıda katkısı olan bütün meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Meclis toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi. Başkan Dündar, meclis toplantısı sonrasında 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle meclis üyelerine fesleğen tohumu ve temiz çevre bilinçlendirme kitabı hediye etti.