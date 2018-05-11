Osmangazi facianın önüne geçti

Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, bir facianın önüne geçti. Bahar Mahallesi Asma Sokak’ta yer alan iki katlı metruk bir binanın kendiliğinden yıkılmaya başladığı yönünde vatandaşlardan ihbar alan belediye ekipleri, gece saatinde bölgeye giderek çevrede güvenlik tedbiri aldı ve sokağa giriş çıkışları kapattı. Ayrıca çevredeki binalar da tedbir maksadıyla tahliye edildi.

64 yıllık olduğu belirtilen ve uzun yıllardır kullanılmayan Mehmet Aydın isimli vatandaşa ait binanın bir bölümü yağan kuvvetli yağmurun tesiriyle yıkılırken, geriye kalan kısmı ise sabah saatlerinde Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkıldı.

Binadan gelen çatlama seslerinden dolayı büyük korku yaşayan mahalle sakinleri, Osmangazi Belediyesi’nin binayı yıkmasıyla birlikte rahat bir nefes aldı.