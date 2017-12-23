Osmangazi kara hazır

Belediye, bu yıl da karla mücadelede 65 personel ve 18 araçla Osmangazi sokaklarında çalışmalarını 24 saat aralıksız sürdürecek. Osmangazi Belediyesi, ilçe genelinde bulunan 136 mahallede 7 beko loder kar temizleme aracı, 5 kar küreme ve tuz serpme aracı, 3 greyder, 3 loder kar küreme aracı ve bin ton kaya tuzu ile bu kışı da sıkıntısız atlatmayı planlıyor. Gece buzlanmaya karşı yolları temizleyecek olan ekipler, gündüz saatlerinde özellikle eğimli bölgelerdeki merdivenli yollar, trotuar ve yaya yollarına tuz dökecek.

Osmangazi Belediyesi, ayrıca soğuk havanın sebep olduğu buzlanmayı önlemek için kullanılacak kaya tuzlarını depolara stokladı. Belediye ekipleri kar ve buzlanmaya karşı kullanılacak kaya tuzunun 300 tonunu 25 kiloluk torbalar halinde, valilik, kaymakamlık, hastaneler, okullar, mahalle muhtarlıkları ve diğer resmi kurumların ilgili görevlilerine teslim etti. Karla mücadele ekibi, dağ bölgelerinde bulunan 27 mahallenin yollarının da kardan ulaşıma kapanmaması için yoğun çalışma yürütecek. Dağ bölgesindeki mahallelerin ulaşıma açık tutulması için kar küreme araçları ve kamyonlar sahada olacak. Belediye ekipleri köylerin ilçeye açılan yollarında ve köy içi sokaklarında çalışmalarını sürdürecek.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kış süresince vatandaşların gündelik hayatlarında herhangi bir sıkıntı yaşamaması için hummalı bir çalışma yürüteceklerini söyledi. Karla mücadele konusunda hazırlıkları tamamladıklarını ifade eden Dündar, “Öncelikli olarak ana ulaşım akslarının ulaşıma açık olmasını sağlayacağız. Özellikle hastane ve okul yollarının ulaşıma kapanmaması için ekiplerimiz günde 3 vardiya olarak görev yapacak. İş makineleri ile karı temizlerken bir yandan da buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yapacağız” dedi.