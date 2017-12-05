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05 Aralık 2017 15:08

Osmangazi karla mücadeleye hazır

Osmangazi Belediyesi, Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan kar yağışı uyarılarına karşı hazırlıklarını tamamladı.

Osmangazi karla mücadeleye hazır

05 Aralık 2017 15:08


Osmangazi Belediyesi, vatandaşların kış şartlarından en az şekilde etkilenmesi için teknik ekipman, personel ve lojistik destek ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli tedbirleri aldı. Belediye ekipleri, yürütülecek karla mücadele çerçevesinde bin ton kaya tuzunu da depolarda hazır bulunduruyor. Kaya tuzunun 300 tonu torbalanarak valilik, kaymakamlık, hastaneler, okullar, mahalle muhtarlıkları ve diğer resmi kurumların ilgili görevlilerine teslim edildi. İlçe sınırları içerisinde kar, buzlanma ve dona karşı yerinde ve zamanında müdahale edebilmek adına 65 personel, 7 beko loder kar temizleme aracı, 5 kar küreme ve tuz serpme aracı, 3 greyder, 3 loder kar küreme aracı 24 saat hizmet verecek. Karla mücadele ekibi, dağ bölgelerinde bulunan 27 mahallenin yollarının da kardan ulaşıma kapanmaması için yoğun çalışma yürütecek. Dağ bölgesindeki mahallelerin ulaşıma açık tutulması için kar küreme araçları ve kamyonlar sahada olacak.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kış süresince vatandaşların gündelik hayatlarında herhangi bir sıkıntı yaşamaması adına yoğun bir çalışma yürüteceklerini söyledi. Karla mücadele konusunda tüm hazırlıkları tamamladıklarını ifade eden Dündar, “Öncelikli olarak ana ulaşım akslarının ulaşıma açık olmasını sağlayacağız. Bilhassa hastane ve okul yollarının ulaşıma kapanmaması için ekiplerimiz günde 3 vardiya olarak görev yapacak. İş makineleri ile karı temizlerken bir yandan da buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yapacağız” dedi.




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