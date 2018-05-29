Osmangazi Kent Konseyi iftar sofrasında buluştu

Osmangazi Belediyesi Gökdere Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen iftar yemeğinde, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Ömer Eşer, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, Osmangazi Engelliler Bakım Merkezi’nde eğitim gören engelli bireyler ve aileleri yer aldı. Toplam 150 kişinin katıldığı iftar yemeğinde, vatandaşlar okunan dualar ile orucunu açtı.

İftar yemeğinde yaptığı konuşmada Osmangazi Kent Konseyi’nin önemli sosyal projelere imza attığını belirten Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Ömer Eşer ‘‘Osmangazi Kent Konseyi olarak, başta gençlerimiz olmak üzere 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza fayda sağlayacak projeler üretmeye çalışıyoruz. Kent konseyimiz bünyesinde faaliyet gösteren kadın, çocuk, gençlik ve engelliler meclislerimiz ile her kesimden aktif katılım, titizlik, eşitlik ve şeffaflık ilkeleri izliyoruz. Bizlerin böyle önemli çalışmalara imza atmasında desteğini esirgemeyen Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a teşekkür ediyorum’’ dedi.