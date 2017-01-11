Osmangazi planlı şehirleşmenin merkezi oldu

Türkiye’nin en büyük 4’üncü ilçesi olan ve yıllardır plansız yapılaşmanın sıkıntılarını yaşayan Osmangazi, yapılan imar uygulamalarıyla değişimin merkezi oldu. İlçedeki hızlı gelişime bağlı olarak 2016 yılında inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izninde önemli bir artış yaşandı.

Vatandaşların inşaat yapma talebini kanunlara göre değerlendiren Osmangazi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl içinde toplam bin 992 inşaat ruhsatı verdi. 2015 yılında bin 700 olan bu sayı 2016 yılında yüzde 17’lik bir artış gösterdi. Bunun yanında 2015 yılında Osmangazi’de verilen 700 yapı kullanma izni de, 2016 yılında bin 10 olarak gerçekleşti.

2009 yılında başlattıkları örnek şehircilik hareketi ile hem ilçeye, hem de Bursa’ya katkı sağlayacak önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Şehrimiz kısa süre öncesine kadar plansız gelişim gösteriyordu. Önce binalar yapılıp, ardından hizmet götürülmeye çalışılıyordu. Artık bu uygulamaya bir son verdik. Osmangazi Belediyesi olarak, imar uygulama planları çıkmış bölgelere altyapı hizmetini, yapılaşma olmadan önce götürerek, vatandaşın bir adım önüne geçmiş oluyoruz. Planlı yapılaşma ile Hamitler, Yunuseli ve Güneştepe mahallelerinde örnek bir şehir ortaya çıkardık. Demirtaş’ta revizyon yaptık ve önemli hizmetleri hayata geçirdik. Amacımız, sorumluluk alanımız içerisinde estetik açıdan çevreye uyum sağlayan binalar yaptırmak, modern şehircilik anlayışı içerisinde en hızlı hizmeti vermek ve sorunsuz bir çevre oluşturmaktır. Modern ve planlı şehri hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.