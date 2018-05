Osmangazi ramazana hazır

İlçenin farklı noktalarında kurulacak iftar sofraları ile her gün 2 bin 800 kişiye iftar verecek olan Osmangazi Belediyesi, 15 bin aileye de erzak yardımında bulunacak. Ayrıca 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda kurulacak ramazan çadırında programlar gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı Mustafa Dündar, meclis üyelerine Osmangazi Belediyesi’nin ramazan ayı için yaptığı hazırlıklar hakkında bilgiler verdi. Başkan Dündar, “Manevî iklimin en yoğun yaşandığı ramazan ayı boyunca Eskici Mehmed Dede Aşevi, Elmasbahçeler Kültür Merkezi, Soğanlı Kültür Merkezi ve Sakarya Kimsesizler Evi’nde kuracağımız iftar sofraları ile her gün yaklaşık 2 bin 800 kişiye iftar vereceğiz. Ayrıca Somuncu Baba Evi’nde her gün Somuncu Baba’nın manevî ruhuna uygun şekilde somun ekmek ve çorba ikramı yapılacak. Bizler de ramazan ayında ev ziyaretleri yaparak vatandaşlarımızın sofralarına konuk olacağız. Osmangazi Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi 15 bin ailemize de ramazan ayında erzak yardımında bulunularak yüzlerini güldüreceğiz. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda kuracağımız ramazan çadırında her akşam iftardan sonra, söyleşi ve tasavvuf müziği dinletisi programları düzenleyeceğiz. Buraya gelen vatandaşlarımıza ücretsiz olarak çay ve kahve ikramı yapılacak” dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ramazan ayının ilk iftarını geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Somuncu Baba Evi’nde yapacaklarını söyledi. İftarla birlikte Somuncu Baba Evi’nin ikinci bölümünü de hizmete açacaklarını belirten Başkan Dündar, “Çalışmaların birinci kısmını oluşturan çilehane ve fırın bölümünün restorasyonunu 2016 yılında tamamlayarak Ramazan ayının ilk iftarıyla ziyaretçilere açtık. Bu yıl da Ramazan ayının ilk iftarını yine Somuncu Baba Evi ve Fırını’nda yaparak ikinci bölümü de hizmete açacağız. Ayrıca Somuncu Baba Camii’ne kadar uzanan bölümdeki evlerin kamulaştırmalarını da yaparak, Somuncu Baba Evi ile Somuncu Baba Camii’ni birleştireceğiz. Bu çalışmamız o bölgenin inanç turizmi merkezi olmasına vesile olacak” dedi.

Başkan Dündar, ramazan ayının ilk teravih namazını Demirtaş Merkez Camii’nde kılacaklarını belirterek, “Demirtaş bölgesinde hayata geçirdiğimiz Demirtaş Meydan Projesi kapsamında desteğimizle inşa edilen Demirtaş Merkez Camii, modern mimarisiyle dikkat çekiyor. Ortaya çok güzel bir cami çıktı. Bu yıl da ramazan ayının ilk teravih namazını bu camimizde kılacağız. Demirtaş Merkez Camii, Demirtaşlılara ve bütün İslâm âlemine hayırlı olsun” diye konuştu.

Ramazan ayının millî birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini belirten Başkan Dündar, “Maddî ve manevî sayısız güzelliklerin yaşandığı ve mükafatlarının sınırsız olarak verildiği ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi.