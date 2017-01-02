Osmangazi Teşkilatı’ndan yılbaşı gecesi yoğun mesai

AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ali Yılmaz ve teşkilat üyeleri, 2017’nin ilk saatlerinde görevi başında olan polis memurları, itfaiye erleri ve doktorları ziyaret etti.

Ziyaretlerin haricinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda şehitleri anma programı yapıldı. Programa; AK Parti Bursa İl Başkanı Cemalettin Torun, AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Karlık, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ali Yılmaz, ilçe ve il yöneticilerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Programda Kuran-ı Kerim okunurken, terörle mücadele olmak üzere 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminde yaşamını yitirilenler için dualar edildi.

Ziyaret ve anma programının ardından bir değerlendirmede bulunan AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, dolu dolu bir programa imza attıkları için AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı’nı tebrik etti. Şahin, 2017 yılının hayırlar getirmesini temenni etti.

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ali Yılmaz da bir değerlendirmede bulundu. Yılmaz da, 2016 yılının unutulmayacak anlara tanıklık edilen bir yıl olduğunu ve 2017’nin başta ülkeye, İslam alemine huzur getirmesi dileğinde bulundu.