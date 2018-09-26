Osmangazi ve Turakurgan arasında kardeşlik pekiştirildi

Osmangazi Belediyesi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi'nin kardeş şehirlerinden Özbekistan'ın Turakurgan Belediye Başkanı Gulumcon Murodhucayev'e iade-i ziyarette bulundu. Geçtiğimiz nisan ayında Bursa'da imzalanan ‘kardeş şehir' protokolünün ardından Özbekistan'da da kardeşlik protokolüne imza atan belediye başkanları, iki ülke arasındaki dostluğu güçlendirdi.

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri kapsamında geçtiğimiz nisan ayında Özbekistan Turakurgan Belediye Başkanı Gulumcon Murodhucayev, Bursa'ya geldi. Başkan Dündar ve Özbek mevkidaşı arasında imzalanan protokol ile iki belediye kardeş şehir oldu. Dündar, kurulan kardeşliğin kağıt üzerinde kalmaması ve iki ülke arasında ekonomik, sosyal, kültürel dayanışmayla köklü ilişkiler kurulmasını sağlamak amacıyla Özbek mevkidaşına iade-i ziyarette bulundu. Dündar, Özbekistan ziyaretinde ilk olarak Turakurban Belediyesi'nin yer aldığı Namangan şehrini gezdi. Gulumcon Murodhucayev ile birlikte şehrin tarihi noktalarını gezen Dündar, Turakurgan Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeleri de inceleme fırsatı buldu. Turakurgan Belediyesi'nin desteğiyle yaptırılan ve en başarılı öğrencilerin eğitim aldığı bir liseyi de ziyaret eden Dündar, öğrenciler ile bir araya geldi ve yıl sonunda okulun en başarılı 3 öğrencisini Bursa'da ağırlamak istediğini söyleyerek davette bulundu.

Namangan şehri gezisinin ardından Dündar, Özbek mevkidaşı Gulumcon Murodhucayev'i makamında ziyaret etti. Özbekistan'a gelmiş olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Dündar, davetinden dolayı Murodhucayev'e teşekkürlerini sundu. Dündar ve Özbek mevkidaşı arasında geçtiğimiz nisan ayında Bursa'da imzalanan kardeş şehir protokolü ile başlatılan dostluğun pekiştirilmesi adına Özbekistan'da da bir kardeşlik protokolü imzalandı. Dündar, imza töreninde yaptığı konuşmada, “Osmangazi Belediyesi olarak Türkiye ve yurtdışında toplam 25 kardeş şehrimiz bulunuyordu. Geçtiğimiz nisan ayında Turakurgan Belediye Başkanı Murodhucayev ile imzaladığımız protokol ile bu sayı 26 oldu. Bu protokol kağıda atılan imzalar olarak kalmamalı. İki şehir arasında ortak projeler geliştirerek kültürel ve sosyal ilişkiler sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Coğrafya olarak uzak olabiliriz, ancak gönüllerde her zaman yakınız. Ülkemizde, birçok Özbekistan vatandaşı yaşıyor ve aynı bayrak altında mutlu bir şekilde hayatımızı sürdürüyoruz. Başlattığımız bu diyalogun uzun yıllar sürmesini temenni ediyorum. Hükümetler arasında diyaloglar var. Yerel yönetimler arasında da diyalogun olması iki kardeş halk arasındaki bağları daha güçlendirecektir” dedi.

Turakurgan Belediye Başkanı Gulumcon Murodhucayev de, “Nisan ayında yaptığımız Bursa ziyaretinde Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bizleri çok güzel bir şekilde ağırladı. Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri'nde atmosfer inanılmazdı. Bu zamana kadar gördüğüm en güzel etkinlikti. O ziyarette imzaladığımız protokol ile Osmangazi Belediyesi ve Turakurgan Belediyeleri kardeş şehir oldu. Bugün Başkan Dündar'ın ziyareti ve imzaladığımız protokol ile kurulan bu kardeşliği güçlendirdik” diye konuştu.

Kardeş şehir protokolünün ardından Dündar ve Gulumcon Murodhucayev, birbirlerine çeşitli hediyeler takdim etti. Dündar, Namangan ziyaretinin ardından Buhara ve Semerkand şehirlerini de ziyaret etti.