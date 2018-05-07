Osmangazi yollarına 43 bin ton makyaj

Yürütülen asfalt yama, freze ve kaplama çalışmalarıyla bozulan yollar tamir edilirken, birçok cadde ve sokak ile imara açılan yollar sıcak asfaltla kaplanıyor. Ocak, şubat, mart ve nisan aylarında gerçekleştirilen çalışmalarda Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı asfalt yama ekipleri, ilçenin 78 mahallesinde bozulan yollar için toplam 7 bin 472 ton asfalt kullandı. Asfalt yama ve freze çalışmaları dışında, ilçedeki 26 mahallede gerçekleştirilen kaplama çalışmalarında 35 bin 200 ton sıcak asfalt dökülerek 21 bin metre yol asfaltla kaplandı. Ayrıca 2018 yılının ilk 4 ayında 8 mahallede 5 bin 525 metre yolda asfalt öncesi freze çalışması gerçekleştirildi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, asfaltlama çalışmaları ile ilçedeki eskiyen ve bozulan yolları yenilemeyi sürdürdüklerini belirterek, “İlçedeki sokak ve caddelerin daha güzel ve ulaşılabilir olması adına yoğun bir çalışma yürütüyoruz. ‘Yol medeniyettir’ ilkesi ile asfaltlama çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Vatandaşlarımız için elimizden gelen hizmeti en iyi şekilde vermeye gayret gösteriyoruz. Halkımızla birlikte, onlardan aldığımız güçle daha birçok başarılı çalışmaya imza atacağız. Osmangazi’de bozuk yol kalmayana dek çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.