Osmangazi Zabıtaya Motorize Destek

Vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı bir hizmet sunmak amacıyla gerekli araç ve ekipman teminini sürdüren Osmangazi Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak olan motosikletli ekip için kullanılmak üzere motosiklet aldı. Zabıta ekipleri ile yeni motosikleti inceleyen ve yeni motorize ekibin hayırlı olmasını dileyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmangazi Belediyesi zabıta ekipleri artık daha da güçlü” dedi.

Osmangazi Belediyesi olarak hem Zabıta Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak yeni bir ekip kurmanın hem de araç filomuza yeni bir motosiklet eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Dündar, “Tüm birimlerimizde vatandaşımıza daha hızlı hizmet götürmek için çalışmalar yapıyoruz. Bu amaçla Zabıta Müdürlüğümüz bünyesinde motosikletli ekibin hizmet vermesi için tam donanımlı motosiklet aldık. Böylelikle denetleme, tebliğ ve trafik hizmetleri başta olmak üzere vatandaşlarımıza daha hızlı hizmet götürmek üzere motosikletli ekibimiz halkımızın hizmetinde olacak. İlerleyen günlerde yeni motosikletler alarak motorize ekip sayımızı arttıracağız” diye konuştu.