Osmangazi’de 4 mevsim yüzme keyfi

Başlatılan geniş çaplı revizyon kapsamında fiziki yapısı güçlendirilerek daha modern hale getirilecek olan tesisin üstü de kapatılacak.

Osmangazi Belediyesi, yüzmek ve yüzme öğrenmek isteyen tüm Bursalılara en iyi hizmeti sunmak adına Yeni Karaman Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nu modernize ediyor. Osmangazi Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren 5 yüzme havuzundan biri olan tesis, yürütülen çalışmalar ile daha kullanışlı hale getirilecek. Yenileme çalışmaları kapsamında mevcutta bulunan hava destekli membran sökülerek, havuzun üzeri çelik çatı ile kapatılacak. Bu kapsamda havuzun etrafı temellerine kadar kazılarak etrafına betonarme çerçeve oluşturulacak. Ayrıca çerçevenin üzeri çelik konstrüksiyon çatı ve aşıksız, akustik, metal çatı kaplaması ile kapatılacak. Duşlar ve tuvaletler yenilenirken idari binaya da iki yeni ofis inşa edilecek.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yeni Karaman Yüzme Havuzu’nu ziyaret ederek çalışmaları inceledi. Çalışmalarda gelinen son durum hakkında bilgiler veren Başkan Dündar, “Yeni Karaman Yüzme Havuzu, belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren havuzlar arasında en aktif kullanılanı. Yaz döneminde üstü açık olarak kullandığımız bu havuzumuzun üstünü kış döneminde balon sistemiyle kapatıyorduk. Bursa’nın sert hava şartları balon sisteminin eskimesine sebep oldu. Özellikle kuvvetli esen lodos, membran örtüye çok zarar verdi. Havuzun üstünü balon ile kapatmak oldukça maliyetli bir sistem olmasının yanı sıra aynı zamanda havuzun içindeki hava sirkülasyonunda da sıkıntılar yaşanmasına neden oluyordu. Bu sıkıntıları ortadan kaldırmak adına havuzda yenileme çalışmaları başlattık. Çelik çatı ile havuzun üstünü kapatıyoruz. Yeni Karaman Yüzme Havuzu, daha modern ve sağlıklı hale gelecek. Üstünün kapanmasıyla birlikte bu havuzumuz 4 mevsim yüzmeyi seven vatandaşlarımıza hizmet verecek” dedi.