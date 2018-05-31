Osmangazi’de 6 metruk bina yıkıldı

İlçe halkının can ve mal güvenliğini tehdit eden kullanılamaz durumdaki terk edilmiş yapılar, gelen talep ve şikayetler doğrultusunda Osmangazi Belediyesi tarafından tek tek yıkılıyor. Metruk binalar konusunda vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirmeye alan Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, İvazpaşa Mahallesi’ndeki 6 binanın yıkılması için harekete geçti. Uyuşturucu madde kullanıcılarının mesken edindikleri ve tehlike arz eden metruk binaları yıkmak için çalışma başlatan belediye ekipleri, Tezveren Dede Türbesi’nin yanında yer alan metruk binaları hak sahiplerinin bilgisi dahilinde tek tek yıktı. Metruk binaların yıkılmasıyla birlikte Tevzeren Dede Türbesi’nin etrafı açılırken, mahalle sakinleri de madde bağımlılarının uğrak yeri olan binaların yıkımından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, metruk binaların kötü amaçlarla kullanılmasından ötürü muhtarlar ve vatandaşlardan çok yoğun şikayetler aldıklarını belirterek, “Özellikle uyuşturucu madde bağımlıları tarafından kullanıma açık olan metruk binaları tespit ederek yıkımını gerçekleştiriyoruz. İlçemiz metruk yapılardan arındıkça, hem vatandaşımız rahat nefes alıyor, hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz. Halkımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceğiz” dedi.