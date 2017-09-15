Osmangazi’de 7 bin çocuk yüzme öğrendi

4 dönem olarak düzenlenen yüzme kurslarına toplam 7 bin 42 öğrenci katıldı.

Osmangazi Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Atıcılar, Fatih-Çiftehavuzlar, Karaman, Demirtaş ve Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri çocuk havuzlarında yaz dönemi yüzme kursları sona erdi. Haziran-eylül tarihleri arasında 4 dönem olarak düzenlenen yüzme kurslarına yaşları 5 ile 14 arasında değişen toplam 7 bin 42 öğrenci katıldı. Yüzme bilme seviyelerine göre öğrencilere üç kategoride (yüzme bilmeye, az bilen ve yüzme bilen) 8 ile 13 kişilik guruplar oluşturuldu ve uzman yüzücüler tarafından çocuklara eğitim programı uygulandı. Yaz spor okullarına katılarak yüzme öğrenen tüm öğrencilere sertifika verildi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Yaz döneminde öğrencilerimizin tatillerini spor yaparak geçirmeleri için çeşitli branşlarda yaz spor okulları düzenledik. Haziran-eylül ayları arasında düzenlediğimiz yaz spor okullarında çocuklarımızın yaz tatillerini spor yaparak geçirmelerini sağladık. Bünyemizde faaliyet gösteren havuzlarımızda yaz dönemi boyunca toplam 7 bin 42 öğrencimiz yüzme eğitimi aldı. onların başarılı birer sporcu olabilmeleri için gelişimlerine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Çocuklarının boş vakitlerini spor tesislerinde geçirmelerini sağladıkları için velilere çok teşekkür ediyorum” dedi.