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26 Haziran 2018 12:10

Osmangazi’de asfalt çalışmaları hız kesmiyor

Osmangazi Belediyesi, ilçe genelindeki sıcak asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Osmangazi’de asfalt çalışmaları hız kesmiyor

26 Haziran 2018 12:10

Yaz mevsimiyle birlikte çalışmalarını hızlandıran ekipler, ilçenin farklı bölgelerinde eskiyen ve bozulan yolları tamamen yeniliyor.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Soğanlı ve Çukurca mahallelerinde gerçekleştirdiği çalışmaları yakından takip etti. Osmangazi’deki 136 mahalledeki cadde ve sokakların 2014 yılından bugüne kadar toplam 240 kilometre uzunluğunda yolun 520 bin ton sıcak asfaltla kaplandığını belirten Başkan Dündar, “Asfalt kaplama çalışmaları Osmangazi’nin her noktasında devam ediyor. Eskimiş ve bozulmuş yollarda sürdürdüğümüz çalışmalar, yaz mevsimiyle birlikte hızlandı. Ekiplerimiz, özellikle Soğanlı, Hamitler, Yunuseli ve Panayır’da yoğun bir çalışma içinde. İlçemizdeki sokak ve caddelerin daha güzel ve ulaşılabilir olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.


Başkan Dündar, Soğanlı Mahallesi’nde 2014 yılından bu yana 9 kilometre uzunluğunda 10 bin ton asfalt kaplama ve 6 bin ton asfalt yama çalışması yapıldığını kaydetti.




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