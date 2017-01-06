Osmangazi’de bin 566 işletmeye ruhsat verildi

Türkiye’nin en büyük ilçelerinden biri olan Osmangazi’de 269 farklı faaliyet kolu için toplam bin 566 işletme ruhsatı verildi.

Osmangazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, 2016 yılında vatandaşlar tarafından yapılan bin 852 işletme ruhsatı müracaatından bin 566’sına işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı verdi. En fazla işletme ruhsatı alan faaliyet kolları içerisinde 167 ruhsatla perakende bakkallar ilk sırada yer aldı. Bir önceki yıla göre yüzde 20’nin üzerinde artışın yaşandığı işletme ruhsatlarından bin 435’i sıhhi, 125’i ise gayri sıhhi müessese ruhsatı oldu.

Geçtiğimiz yılın 12 aylık döneminde ilçede 269 farklı faaliyet kolunda toplam bin 566 işletme ruhsatı verirken, bunlardan 50’si yıl içerisinde işletme sahipleri tarafından iptal edildi. İşletme ruhsatı alan faaliyet kolları içerisinde 167 ruhsatla perakende bakkallar ilk sırayı alırken, bakkalların ardından 113 ruhsat verilen çay ocakları ikinci sırada, 94 ruhsat verilen kahvehaneler ise üçüncü sırada yer aldı. Bunları 55 ruhsat ile büfeler, 53 ruhsat ile marketler, 52 ruhsat ile erkek berberleri ve 50 ruhsat ile bayan kuaförleri izledi.