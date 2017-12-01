Osmangazi’de bozuk yol kalmadı

İlçe genelinde eskimiş ve bozuk yol bırakmamak için 2017 yılı içerisinde hummalı bir çalışma yürüten Osmangazi Belediyesi, 2017 yılının 11 aylık diliminde ilçedeki 25 mahalle, 15 cadde ve 125 sokağa asfalt döktü. 2017 yılında 115 bin ton olan asfalt dökme hedefini yılın son ayına girerken 21 bin ton aşarak 136 bin tona ulaşan Osmangazi Belediyesi, 11 aylık dilimde toplam 709 bin metrekarelik alanı asfaltladı. Toplam 101 kilometrelik alanda ise asfalt ve yama çalışması yapıldı.

Eski asfaltın geri dönüşümünü sağlamak ve asfalt maliyetlerini düşürmek adına ilçedeki 161 bin 180 metrekarelik alan, freze makinesi ile kazındı. Freze makinesi ile kazınan bölgelere toplam 31 bin ton asfalt dökümü yapıldı. 2017 yılı hedefini 11 ayda aşan Osmangazi Belediyesi, yıl sonuna kadar, asfalt dökümünde 150 bin tona ulaşmayı hedefliyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “İlçemizde asfaltsız cadde ve sokak bırakmamak için çalışıyoruz. Çalışmalarda bozuk yolları ilk olarak freze makinesi ile kazıyoruz. Bu şekilde hem yolun yükselmesinin önüne geçmiş oluyoruz hem de daha kaliteli asfaltlama yapılmasına imkân sunuyoruz. Sokak ve caddelerimizin daha güzel ve ulaşılabilir olması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yıl sonu hedefimizi henüz yıl bitmeden aştık” dedi.