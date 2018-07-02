Osmangazi’de bozuk yol kalmayacak

İlçede bozuk yol bırakmamak adına yoğun bir çalışma yürüten Osmangazi Belediyesi, 2018 yılının ilk altı ayında yaklaşık 30 kilometre yolu sıcak asfaltla kapladı. Gerçekleştirilen asfaltlama çalışmaları kapsamında toplam 50 bin ton asfalt kullanıldı. 32 mahalledeki cadde ve sokaklarda gerçekleştirilen asfalt kaplama çalışmaları için toplam 36 bin 750 ton sıcak asfalt döken ekipler, muhtelif sokaklarda yapılan asfalt yama çalışmaları için de 13 bin 250 ton asfalt kullandı. Osmangazi Belediyesi, ayrıca asfaltlama çalışmaları kapsamında yılın ilk 6 ayında 13 sokak, 7 cadde ve bir pazar yeri olmak üzere toplam 58 bin metrekare alanda freze çalışması gerçekleştirdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, belirledikleri program kapsamında asfaltlama çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, “Merkezden en ücra noktaya kadar Osmangazi’nin 136 mahallesinde hizmet üretiyoruz. Özellikle vatandaşlarımızın ulaşım konusunda sıkıntı yaşamaması adına asfaltlama çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Sokak ve caddelerimizin daha güzel ve ulaşılabilir olması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Asfaltlama çalışmalarımıza yaz aylarının yanı sıra kış aylarında da devam ediyoruz. Ekiplerimiz, 2018 yılının ilk altı ayında 30 kilometre yolu asfaltladı. Bu önemli bir rakam. Bu çalışmalar için yaklaşık 50 bin ton asfalt kullandık. Osmangazi’de asfalt meselesi kalmayana dek çalışmalarımızı hızla sürdüreceğiz” dedi.