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15 Nisan 2017 14:15

Osmangazi’de caddeler genişliyor

İlçedeki çıkmaz sokakları bir bir açan Osmangazi Belediyesi, son olarak Küçükbalıklı Mahallesi Köprübaşı Caddesi üzerinde kalan ve trafiği aksatan binaları yıkıyor.

Osmangazi’de caddeler genişliyor

15 Nisan 2017 14:15


Bursa’nın plansız yapılaşmadan en çok etkilenen bölgelerinin başında gelen Küçükbalıklı Mahallesi’nde, belediye tarafından kamulaştırma işlemleri tamamlanan binaların yıkımı başladı. Caddenin durumu hakkında muhtar ve vatandaşlarla bilgi alışverişinde bulunan Başkan Mustafa Dündar, “Yeni yolların yanında, 74 çıkmaz sokağı da kamulaştırmalar yaparak ulaşıma açtık. Dolayısıyla Osmangazi’yi yıkarak güzelleştiriyoruz. Küçükbalıklı Mahallesi Köprübaşı Caddesi üzerinde kalan binaların kamulaştırma işlemlerini de gerçekleştirerek yıkımını yapıyoruz. Şu ana kadar 3 binayı yıktık. Bu caddemiz, bölgemizdeki okullar nedeniyle hem yaya, hem de araç trafiği yönünden oldukça yoğun. Burası aynı zamanda gelişen bir bölgemiz. Yapılan bu yıkımlarla birlikte caddemiz rahatlamış olacak. Bu sayede bölgedeki imar planlarının uygulanması noktasında bir adım daha atılmış oluyor. Mahallemize, Osmangazi’mize vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.


Küçük Balıklı Mahalle Muhtarı Cemil Aksu da, Köprübaşı Caddesi’nde yolu daraltan binaların kamulaştırılarak yıkıldığını ve caddenin rahat bir nefes aldığını söyledi. Muhtar Aksu, “Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a caddemizin durumunu anlattığımızda derhal harekete geçti ve caddeyi daraltan binaları kamulaştırarak yıkımını gerçekleştiriyor. Yapılan çalışma sonucunda mevcut 9 metre genişliğindeki yolumuz, 20 metrelik genişliğe kavuşacak. Kaldırım ve refüjlerle caddemiz hem güzel bir görünüme kavuşacak, hem de ulaşım rahatlayacak. Her zaman yanımızda olarak bizlere sahip çıkan başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.




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