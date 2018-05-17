Osmangazi’de çevreci okullar ödüllendirildi

Sukaypark Tesisleri’nde gerçekleştirilen ödül törenine Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile projeye destek veren firmaların yetkilileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Dünya Çevre Etkinlikleri Haftası kapsamında gerçekleştirilen yarışma, bitkisel atık yağlar, elektronik atıklar, kullanılmış eşya veya ihtiyaç fazlası giysi ve ayakkabılar olmak üzere üç farklı kategoride düzenlendi. Elektronik atıklar kategorisinde 1186 kilo atık toplayan Bursa Anadolu Erkek Lisesi birinci olurken, ihtiyaç fazlası giysi/ayakkabı kategorisinde 1442 kilo giysi toplayan Mustafa Münevver Olağaner İlkokulu, bitkisel atık yağ kategorisinde ise 1120 litre atık toplayan Ovaakça Şarık Tara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci oldu. Bunun yanı sıra atık pil toplamada Hülya Şahnaoğlu ve BTSO Hasan Alkoçlar Anaokulu en gayretli okul seçildi.

Etkinliğe katılan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak çevreyi korumak, yeşili çoğaltmak ve çocuklarımıza temiz bir gelecek bırakmak için birçok proje yürütüyoruz. Bugüne kadar çalışmalarımız sonucunda 113 bin 155 ton atık toplamayı başardık. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile düzenlemiş olduğumuz yarışma kapsamında 9 ton e-Atık, 5 buçuk ton kullanılmış veya ihtiyaç fazlası giysi, 6 ton ise bitkisel atık yağ toplanmıştır. Katkısı olan okullarımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.