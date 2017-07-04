Osmangazi’de çıkmaz sokaklar tarih oluyor

Dikkaldırım Mahallesi’nde Herkül Sokak ile Bilginler Sokak arasındaki tek engel olan bina, kamulaştırma işlemlerinin ardından yıkılarak sokak ulaşıma açıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçenin kanayan yaralarından biri olan çıkmaz sokak sorununa neşter vurmaya devam ettiklerini söyledi. Osmangazi’nin, Bursa’nın hızlı ve plansız büyümesi ile birlikte bundan en çok etkilenen merkez ilçe olduğunu ifade eden Dündar, “Bursa’nın sanayi şehri olma yönünde başlayan çalışmalarla birlikte meydana gelen göçün getirdiği nüfus artışı, beraberinde hızlı ve plansız yapılaşmayı getirmiş. Dikkaldırım’da olduğu gibi hemen her mahallemizde çıkmaz sokaklar oluşmuş. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bu sıkıntıları aşmak, Osmangazi’nin gelecek 30, belki de 50 yılını planlayarak çalışmalarımızı kararlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. İmar planlarını revize ederek, Osmangazi’de modern ve planlı yapılaşmanın önünü açtık” dedi.

Yapılan çalışmaların modern şehrin inşasında birer dama taşı olma özelliği taşıdığını belirten Dündar, “Bizler, Türkiye’nin ilk master plan çalışmasını gerçekleştiren belediyeyiz. Yaptığımız bu çalışma ile Osmangazi’nin planlı şekilde büyüyüp gelişmesinin önünü açacak imar planlarını, kentsel dönüşüm bölgeleri ve uygulama şekillerini belirledik. Planların uygulanması ile birlikte Osmangazi’de ilçe tarihinin ilk bisiklet yolu olan, alt ve üst yapısı tamamlanmış, geniş caddeleri ve modern yerleşim alanları ile yepyeni yerleşim bölgeleri ortaya çıktı. Her mahallemize meydan, spor tesisi, park ve yeşil alan kazandırıyoruz. İlçemizin en kalabalık mahallelerinden biri olan Dikkaldırım’da 255 metrekarelik bir alanda yapılan kamulaştırma sonucu aldığımız binayı yıkarak, çıkmaz sokak konumundaki Herkül Sokak ile Bilginler Sokak’ı birbirine bağlamış olduk. Başta mahalle sakinleri olmak üzere Osmangazi’mize, Bursa’mıza hayırlı olsun” diye konuştu.