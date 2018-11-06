Osmangazi'de “çocuk ve oyun” semineri

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Çocuk ve Oyun' seminerinde Uzman Psikolog Nilüfer Devecigil, ebeveynlerin çocuklarıyla oynayabileceği oyunlar konusunda bilgiler verdi.

Osmangazi Belediyesi ve Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği işbirliğinde Ördekli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seminere, anne ve babalar büyük ilgi gösterdi. Doğal ebeveynlik, bağlanma ve mindfulness eğitimleri ve oyun terapileri konusunda önemli çalışmalarda bulunan Psikolog Nilüfer Devecigil, çocuk gelişiminde oyunların çok önemli olduğunun altını çizdi. Oyunun çocuğun dili olduğunu ve doğduğu andan itibaren başladığını belirten Devecigil, “Çocuklar, başka türlü iletişim kurmayı bilmezler. Çocuğun kendini ifade edebilmesi, sinir sisteminin gelişimi, dış dünyaya uyumlanabilmesi, ilişki kurabilmesi, ebeveynine güvenli bağlanabilmesi için oyun çok önemlidir” diyerek oyun tekniklerinin önemine işaret etti.

Çocuğun oyunla bir şeyler anlattığını ifade eden Devecigil, “Oyunu bazen zaman kaybı veya boş zamanlarda yapılan öylesine bir şey gibi görebiliyoruz. Oysa oyun gerçekten çocuğun öz disiplin, sınır koyma gibi pek çok açıdan çok ihtiyacı olan bir şey. Doğduğu andan itibaren başlıyoruz oyun oynamaya. Çocuk büyüdükçe oyun devam ediyor” dedi.

Seminerde ayrıca bağlanma konusunda da bilgiler veren Nilüfer Devecigil, “Güvenli bağlanma konusu çok önemli. Bağlanmayı, anne ve bebeğin birlikte 24 saat vakit geçirmesi olarak düşünüyoruz. Bu yüzden sorunlu olan ebeveynlerle karşılaşıyoruz. Güvenli bağlanmada çocuk, birçok kişiye aynı anda bağlanabiliyor. Babaya farklı, anneye farklı, anneanne ve dedelere farklı olabiliyor. Önemli olan ebeveynin çocukla nasıl ilişki kuracağını bilmesi” diye konuştu.