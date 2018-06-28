Osmangazi’de engeller OBAM ile aşılıyor

Osmangazi Belediyesi Engelli Bakım Merkezi (OBAM), engelli çocukları hayata kazandırmak, becerilerini arttırmak ve sosyalleştirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Engelli ailelerin bir gün de olsa omuzlarındaki sorumluluğu alan OBAM ekibi, öğrenciler ile parti düzenledi. Ailelerin ve çocukların pekişmesi maksadıyla düzenlenen partide yemekler yenilerek, memnuniyeti belirlemek için anket yapıldı. Osmangazi Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Sevcan Yaman, etkinlik sonunda hayırsever tarafından hediye edilen akülü tekerlekli sandalyeyi OBAM’lı öğrenci Nazlı Aydoğdu’ya teslim etti.

Osmangazi Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Sevcan Yaman, “İşini sevgiyle yapan uzman ekibimizle haftanın çeşitli günlerinde tam gün bakım hizmeti alan engelli vatandaşlar, OBAM ile pek çok eğlenceli faaliyetler yaşama fırsatı buluyor. Yılın belirli günlerinde düzenlemiş olduğumuz partide vatandaşlarımızın mutluluğuna ortak olmak bizler için çok değerli. Bizlerden desteğini esirgemeyen Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a teşekkür ediyorum” dedi.