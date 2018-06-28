Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2018 15:53

Osmangazi’de engeller OBAM ile aşılıyor

Osmangazi Belediyesi Engelli Bakım Merkezi’nde (OBAM) eğitim gören engelli vatandaşlar, aileleriyle bir araya gelerek unutulmaz bir gün yaşadı.

Osmangazi’de engeller OBAM ile aşılıyor

28 Haziran 2018 15:53


Osmangazi Belediyesi Engelli Bakım Merkezi (OBAM), engelli çocukları hayata kazandırmak, becerilerini arttırmak ve sosyalleştirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Engelli ailelerin bir gün de olsa omuzlarındaki sorumluluğu alan OBAM ekibi, öğrenciler ile parti düzenledi. Ailelerin ve çocukların pekişmesi maksadıyla düzenlenen partide yemekler yenilerek, memnuniyeti belirlemek için anket yapıldı. Osmangazi Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Sevcan Yaman, etkinlik sonunda hayırsever tarafından hediye edilen akülü tekerlekli sandalyeyi OBAM’lı öğrenci Nazlı Aydoğdu’ya teslim etti.


Osmangazi Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Sevcan Yaman, “İşini sevgiyle yapan uzman ekibimizle haftanın çeşitli günlerinde tam gün bakım hizmeti alan engelli vatandaşlar, OBAM ile pek çok eğlenceli faaliyetler yaşama fırsatı buluyor. Yılın belirli günlerinde düzenlemiş olduğumuz partide vatandaşlarımızın mutluluğuna ortak olmak bizler için çok değerli. Bizlerden desteğini esirgemeyen Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a teşekkür ediyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç