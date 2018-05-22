Osmangazi’de Gelecek Tarihle Buluşuyor

Osmangazi Belediyesi, gençlerin Çanakkale destanının önemini kavramalarına ve milli şuurlarının güçlenmesine katkıda bulunmak amacıyla başlattığı ‘Geleceğimiz Tarihle Buluşuyor’ projesi ile okullarında başarılı olan öğrencileri istiklal destanın yazıldığı topraklara götürüyor. 27 Mart’ta başlayan kültür turlarında bugüne kadar 70 okuldan toplam 14 bin öğrenci Çanakkale’ye gitti. Haziran sonuna kadar devam edecek proje kapsamında haftanın 6 günü Çanakkale’ye seferler düzenleniyor.

Çanakkale’ye hareket öncesinde Mihraplı Parkı’nda öğrencilerle bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Geleceğimiz Tarihle Buluşuyor” projesi ile öğrencilerin Çanakkale ruhunu yerinde yaşama fırsatı bulduklarını söyledi. Bu yıl 20 bin öğrenciyi Çanakkale’ye götürdüklerini belirten Dündar, “Çocuklarımızın, istiklal destanının yazıldığı toprakları görebilmeleri adına bu kültür turlarımızı düzenliyoruz. Atalarımız hangi şartlarda, neler yaşamışlar bunları gördüğümüz zaman bugünün kıymetini, bayrağımızın kıymetini daha iyi anlarız. Çocukluğumuzdan beri ülkemizin hep stratejik konumda olduğu anlatılırdı. O zamanlar belki çok anlamazdık. Şimdi olayları daha iyi görüyoruz. Bizde petrol ve doğalgaz yok ama tüm dünyanın gözü burada. Türkiye, çok önemli bir merkez. O yüzden çok güçlü olmamız gerekiyor. Kendi içimizde kardeş olmamız gerekiyor. Birlikte olduğumuz sürece kimse bize be bayrağımıza yan bakamaz. Eğer müslümanlar birlikte olsaydı, bugün Filistin’de yaşananlar olmazdı. Gücümüzün farkına varmamız lazım. Bugün İslam aleminde gönlü buraya dönük coğrafyaların lideri Türkiye’dir. Ülkemizin gelecekle ilgili beklentileri çok fazla. Sizlerin güçlü olmasıyla ülkemizin geleceği daha iyi noktalara gelecek” dedi.

Çanakkale gezisine katılan öğrenciler, Kilitbahir Kalesi ve Namazgah Tabyaları, 257 kiloluk bombayı olduğu yerden tek başına kaldıran Seyit Onbaşı Anıtı, Şahindere Şehitliği, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Anıtı, Ertuğrul Tabyası, Yahya Çavuş ve Arkadaşlarının Şehitliği, Zığındere, Kocadere, Bomba Sırtı, Mehmetçiğe Saygı Anıtı, Conkbayırı ve 57’inci Alayı gezme fırsatı buluyor.