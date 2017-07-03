Osmangazi’de hayvanlar yalnız değil

Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, can dostların en büyük destekçisi olmaya devam ediyor. Başta kedi ve köpek olmak üzere birçok hayvanın tedavi edilmesine imkan sağlayan ve ileri teknoloji cihazların bulunduğu tesiste, 2017 yılının ilk 6 ayında binlerce can dostun bakımı yapılırken, birçok hayvana da sağlık hizmeti verildi. Kalitesi ve güvenirliğiyle ön plana çıkan Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde 2017 yılının ilk yarısında bin 236 sokak hayvanına tıbbi tedavi uygulanırken, 597 sokak hayvanına da kısırlaştırma ameliyatı yapıldı. 639 sokak hayvanına ise kısırlaştırma harici ameliyat ve konservatif tedavi hizmeti sağlanırken, bin 767 hayvan ise koruyucu hekimlik hizmetinden faydalandı. Merkezde, bakım ve tedavi uygulamalarının dışında 291 sokak hayvanı ise yeni sahiplerine kavuşturuldu.

Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde 2017 yılının ilk yarısında tesise gelen ziyaretçi sayısında da yoğunluk yaşandı. Yılın ilk yarısında 29 okulun ziyarette bulunduğu tesisi, toplam 12 bin 724 vatandaş gezme fırsatı buldu.