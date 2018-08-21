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21 Ağustos 2018 14:11

Osmangazi’de hijyenik kurban kesimi

Osmangazi Belediyesi, ilçe genelindeki 21 farklı noktada bulunan kapalı ve açık pazar alanlarını kurban kesim yeri olarak düzenleyerek, vatandaşlara kurbanlarını sağlıklı ve hijyenik bir ortamda kesme fırsatı sundu.

Osmangazi’de hijyenik kurban kesimi

21 Ağustos 2018 14:11


Kurban bayramında ortaya çıkan kötü görüntü ve çevre kirliliğini engellemek için günler öncesinden bir dizi önlem alan Osmangazi Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da ilçedeki kapalı ve açık pazar alanlarını kurban kesim yeri olarak vatandaşın kullanımına sundu. Kurbanlarını belediyenin düzenlediği Bağlarbaşı, Alemdar, Panayır, Kükürtlü, Yeşilova, Emek, Küçükbalıklı, Hamitler, Doğanevler, Alacahırka, Sırameşeler, Yunuseli, Geçit, Çirişhane, Yenibağlar, Hürriyet, Ziraat Pazarı, Veysel Karani ve Yunuseli açık pazar yerleri ile Soğanlı, Hamitler ve Dikkaldırım kapalı pazar alanlarına giderek kesen vatandaşlar, alınan tedbirler sayesinde kurban ibadetlerini sağlıklı ve hijyenik şartlar altında yerine getirdi.


Kurban kesim yeri olarak kullanılan alanlarda herhangi bir kötü görüntü oluşmaması için, kurban kesim alanlarına çöp konteynerleri ve su tankerleri konuldu. Alınan bu tedbirler sayesinde vatandaşların kurbanını kesip temizledikten sonra, atıklarını çöp konteynerlerine bırakması sağlanarak, çevrenin kirletilmesinin önüne geçildi. Ayrıca, kesim merkezlerinde görevli temizlik ekipleri de anında müdahale ederek, kötü görüntü ve çevre kirliliği oluşmasına müsaade etmedi.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kurban Bayramı süresince, fen işleri, temizlik işleri, park bahçeler, veterinerlik ve zabıta müdürlüğünden 189 kişilik ekibin vatandaşların hizmetinde olacağını belirterek, “Bayram tatili boyunca vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız. Bayramın birinci gününden itibaren kurban kesim alanlarında temizlik çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Ekiplerimiz, kurban kesimleri sırasında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderecek. Bayramın 3. gününden itibaren iş makineleri ve kamyonlar ile kurban satış yerlerinin temizliğini yapacağız. Ekiplerimizin çalışmalarının ardından bu alanlar günlük yaşama uygun hale getirilecek. İnşallah, Osmangazi’de Kurban Bayramı’nı hiçbir sorun yaşamadan geçireceğiz” dedi.


Osmangazi Belediyesi’nin hazırlamış olduğu kurban kesim yerleri vatandaşları da oldukça memnun ederken, kendilerine bu imkanı sunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a da teşekkür etti.




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