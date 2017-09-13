Osmangazi’de hizmet telefonun ucunda

2017 yılının ilk 8 ayında 100 bin vatandaşa hizmet verildi.

Osmangazi Belediyesi Çağrı Merkezi’nde hizmet veren personeller, ayda yaklaşık 3 bin vatandaşı dinliyor. Çağrı merkezi, 2017 yılının ilk 8 ayını kapsayan verilerine göre ise yaklaşık 100 bin vatandaşa hizmet verdi. Bu görüşmelerde, 80 bin vatandaşa telefonla bilgi verilirken, 17 bin vatandaşın talep ve şikâyetleri bilgisayar ortamında kayıt altına alındı. 15 bin vatandaşa da bilgi verilmek için geri dönüldü. Ayrıca 5 bin vatandaşın da Osmangazi Belediyesi’ne mail aracılığıyla gönderdiği talepler de kayıt altına alınarak geri dönüş yapıldı.

Talepler kayıt altına alınarak müdürlüklere yönlendiriliyor. Evrak takibinin ardından müdürlük tarafından en kısa sürede sonuçlanarak vatandaşa yine çağrı merkezi tarafından geri dönüş yapılıyor. Belediyenin web sayfasından doldurulan mailler aracılığıyla gelen şikâyetler,valilik, büyükşehir ve diğer kurumlardan gelen bütün mailler de çağrı merkezi tarafından kayda alınıp müdürlüklere yönlendirilerek yine evrak takibi yapılıyor.

Çağrı merkezi hizmetiyle ayrıca emlak vergisi, sicil, borç sorgulama işlemleri de yapılarak vatandaşın bina rayiç değerlerine de bakılıyor. Hizmet masalarının aldığı kayıtların kayıt numarası vatandaşa takip amaçlı veriliyor.

Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın sesli cevap sistemine gelen mesajlar da çağrı merkezi personeli tarafından dinlenip, talep, şikâyet varsa kayıt altına alınıp ve ilgili müdürlüklere yönlendiriliyor.

Çağrı merkezinin vatandaşa büyük kolaylıklar sağladığını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Vatandaşımız çağrı merkezimiz ile hızlı ve kolayca işlemlerini yapabiliyor. Vatandaşlarımız, 444 16 01 numaralı telefonu arayarak, belediye hizmetlerinden rahatça yararlanıyor. 7 gün 24 saat hizmet veren çağrı merkezimiz sayesinde vatandaşlarımız, belediyeye gelmeden evinden bir telefonla işlem yapabiliyor. Sesli cevap (IVR) sistemi sayesinde istek ve şikâyetlerin ilgili birime aktarılarak anında çözüme kavuşuyor” diye konuştu.

AB standartlarına uygun, kaliteli ve profesyonel hizmet sunduklarını belirten Dündar, “Vatandaşımız operatöre bağlanmadan sesli yanıt sistemiyle belediyeye gelmeden başvuru, dilekçe ve evrak takibi yapabiliyor. Talepler aynı anda ilgili müdürlüğe de aktarılarak hızlı bir şekilde geri dönüş sağlanıyor” dedi.

Vatandaşların 444 16 01 numaralı telefonu arayarak borç bilgilerine ulaşabildiklerini vurgulayan Dündar, “Osmangazililer, tek bir tuşla borçlarını sorgulayıp ödeyebiliyorlar” diye konuştu.