Osmangazi’de kamulaştırma çalışmaları hız kesmiyor

Santral Garaj’dan Demirtaş’a, İstiklal ve Küçük Balıklı Mahalleleri olmak üzere ilçenin pek çok mahallesinde kamulaştırma çalışmaları yürüten Osmangazi Belediyesi, yılın ilk 5 ayında 29 bin metre kare kamulaştırma çalışması yaptı. Kent meydanından yeşil alanlara, sosyal donatı alanlarına kadar ve çıkmaz sokakları bir bir açan Osmangazi Belediyesi, kamulaştırmalarla hızlı gelişim ve planlı şehir için tam gaz çalışıyor.

Dündar: "Osmangazi, kamulaştırmada ilk sırada"

Osmangazi’de hızlı gelişime paralel olarak, yapılan imar düzenlemeleri ve şuyulandırma çalışmalarıyla yeni yollar ve caddelerin planlara uygun şekilde düzenlendiğini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Yaşanabilir bir şehir için ulaşımdan yeşil alana kadar planlı ve modern Osmangazi için çalışıyoruz. Bu anlamda çalışmalarımızı hızlandırmak adına da kamulaştırma çalışmaları yürütüyoruz" dedi.

Başkan Dündar, “2017 yılının ilk 5 ayında 6 çıkmaz sokağı açtık. Yaklaşık 2 bin metre karelik alanda kamulaştırmayla ilçemize yeşil alan kazandırdık. Muhtelif mahallelerimizde 21 bin metre karelik alan kamulaştırarak yeni yollar yaptık. Yol genişletme çalışmaları için 20 adet ağaç ve 1 bina kamulaştırarak projelerin hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağladık. Yapılan kamulaştırma çalışmalarında ilk 5 ay için maliyetimiz 39 milyon TL oldu. Bu anlamda bir kere daha görüyoruz ki Osmangazi, en çok kamulaştırma çalışmaları yürüten, hızlı gelişen ve dönüşen bir ilçedir. Belediye olarak hizmet dört bir yanda diyoruz ve her alanda da vatandaşımızın yanındayız” diye konuştu.