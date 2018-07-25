Osmangazi’de kaykay heyecanı

Amerika’dan özel olarak gelen ekip tarafından Sukaypark’ta 800 metrekarelik alan üzerine inşa edilen Türkiye’nin ilk uluslararası standartlardaki kaykay parkı, 2018 Open Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı. Türkiye Kaykay Federasyonu 2018 yılı faaliyet programında yer alan şampiyonaya başta Bursa olmak üzere Ankara, İstanbul, İzmir gibi çeşitli vilâyetlerden sporcular katıldı. Nefes kesen kaykay yarışları sonunda open kadınlar kategorisinde birinciliği Sadegül Adıgüzel alırken ikinciliği Berfin Demirkazık, üçüncülüğü ise Fulya Abdulhalim elde etti.

Bunun yanı sıra open erkekler kategorisinde pistte ter döken Ahmet Eren Durmuş birinci, Boran Alanbel ikinci, Kerel Oral ise üçüncü oldu. Aynı zamanda kabiliyet vaat eden genç sporcu kategorisinde ise birinciliği Berke Dikişçioğlu kazandı. Yarışmalar esnasında federasyon tarafından yeni geliştirilen puanlama sisteminin yazılımı ilk kez test edildi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Türkiye’nin uluslararası standartlardaki ilk kaykay pistini kazandırdıklarını belirterek, “Tesislerimizde düzenlenen bu yarışlar, Türkiye’nin bu spordaki olimpiyat yolculuğunun ilk adımını oluşturuyor. Bu spora gönül veren sporcularımız, şampiyonalarda derece elde ederek, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda ülkemizi temsil etme fırsatı bulacak. Spor yapmanın yanı sıra farklı etkinlikleri getirdiğimiz Sukaypark Tesisleri’nde yapmış olduğumuz projeler ile birçok şehre örnek olduk. Osmangazi Belediyesi olarak bir cazibe merkezi olan Bursa’ya, ilkleri kazandırmaktan onur duyuyoruz. Şampiyonada mücadele eden sporculara başarılar diliyorum” dedi.

Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Sedat Çelenk de, Osmangazi Belediyesi’nin çok önemli bir tesisi Türk sporuna kazandırdığını ifade ederek, “2018 Open Şampiyonası’nda dereceye giren sporcularımız, Türkiye Kaykay Milli Takımı ile Türk Bayrağı’nı olimpiyatlarda dalgalandırmak için ter dökecek. Bu vizyonu bizlere sağlayıp, desteğini esirgemediği için Başkanımız Mustafa Dündar’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.