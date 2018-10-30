Osmangazi'de kış spor okulları başlıyor

Osmangazi Belediyesi Kış Spor Okulları'nın 2018-2019 dönemi başlıyor.

Osmangazi Belediyesi Kış Spor Okulları, geleceğin sporcuları için dolu dolu bir program hazırladı. Çocukların ve gençlerin sağlıklı fertler olmaları için basketbol, judo, yüzme, bale, temel hareketlilik becerileri, mental aritmetik akıl oyunları, satranç ve drama kursu olmak üzere 8 farklı branşta, 2 dönem halinde gerçekleştirilecek spor okullarında eğitimler 10 Kasım tarihinde başlayacak. Dikkaldırım Spor Salonu, Akpınar Kültür Merkezi ve Demirtaş Yüzme Havuzu'nda düzenlenecek Osmangazi Belediyesi Kış Spor Okulları'na kayıt olmak isteyenler 0224 243 73 43 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilecek.

Osmangazi Belediyespor Kulübü bünyesinde Mayıs ayına kadar devam edecek olan 2018-2019 dönemi Kış Spor Okulları'nda yaşları 3 ile 12 arasında değişen sporcular eğitim görecek. İlk dönemin 11, ikinci dönemin ise 12 hafta süreceği kış dönemi spor okullarına katılan çocuklar ve gençlere sertifika verilecek.

Vatandaşları kış spor okullarına davet eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak spora ve sporcuya yönelik ciddi yatırımlar yapıyoruz. Her yıl binlerce sporcuyu yetiştirerek alt yapımıza kazandırıyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak ülkemizin geleceği olan gençlerin ve çocukların spor faaliyetlerine yönlendirilmesi için desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.