Osmangazi’de konforlu alışveriş

Osmangazi Belediyesi, Panayır Mahallesi’ne yeni bir kapalı pazar yeri inşa ediyor. Toplam 5 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilen pazar yerinde zabıta birimi, çay ocağı, lavabo, tuvalet gibi birimler yer alacak. 200 pazarcı esnafının faydalanacağı Panayır Kapalı Pazar Yeri, esnaf ve vatandaşın yaşamını kolaylaştırarak, alışverişe konfor getiren bir tesis olacak. İnşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından salı günleri aynı noktada açık alana kurulan mevcut semt pazarı bu tesise taşınacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Panayır Kapalı Pazar Yeri inşaatını gezerek, çalışmaları inceledi. Dündar, “Osmangazi’deki pazar yerlerimizi daha modern hale getirmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu mahallemize, vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda alışverişler yapması, pazarcı esnafımızın da modern bir yerde hizmet vermesi için kapalı pazar yeri inşa ediyoruz. Salı günleri kurulan mevcut pazar alanına inşa ettiğimiz yeri kapalı Pazar yeri yaklaşık 5 bin 500 metrekare olacak. İhaleyi kazanan firmaya yer teslimini yaptık. Şu an inşaat çalışmaları devam ediyor. 2019 yılının ilk aylarında bu modern kapalı Pazar yerimizi hizmete açmayı planlıyoruz. Panayır halkımıza şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Panayır Mahallesi Muhtarı Dursun Kara da yaptığı konuşmada, “Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’dan mahallemize kapalı pazar yeri inşa edilmesi konusunda bir talebimiz oldu. Başkanımız da bu talebimize kayıtsız kalmayarak mahallemize modern bir kapalı pazar yeri inşa edilmesi için çalışmaları başlattı. Bu pazar yeri Panayır’ın önemli bir ihtiyacını kapatacak. Ben başta Başkanımız Mustafa Dündar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.